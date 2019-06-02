Yeni Malatyaspor'un hedefinde İlhan Palut var

Spor Toto Süper Ligi ekiplerinden Yeni Malatyaspor, gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını hızlandırdı.

Ligin bitmesine az bir süre kala, Erol Bulut ile yollarını ayıran Malatya ekibi, İlhan Palut'u gündemine aldı.

HATAYSPOR'LA ÇIKIŞA GEÇTİ

Geçen sezon Hatayspor’u Spor Toto 1. Lig'e çıkaran, bu sezon da Süper Lig’in kapısından döndüren 42 yaşındaki teknik adam İlhan Palut’a Yeni Malatyaspor’dan teklif gittiği öğrenildi. İlhan Palut, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i kupanın dışına itmiş, Galatasaray'ı da 4-2 yenmişti.

YENİ MALATYASPOR YÖNETİMİ GÖRÜŞECEK

Yeni sezonda Ali Ravcı’nın sportif direktör olarak görevine devam etmesi yönünde kararın alınmasının ardından yeni teknik heyet için kollarını sıvayan Malatya yönetimi, Hatayspor’un başarılı hocası İlhan Palut’la kısa süre içerisinde transfer görüşmesi gerçekleştirecek.

Başkan Adil Gevrek’in önümüzdeki hafta İlhan Palut el sıkışacağı da gelen bilgiler arasında.