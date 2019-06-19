Yeni Malatyaspor'un UEFA'daki rakibi

1 Real Madrid, Ferland Mendy'yi basına tanıttı O.Lyon'dan 48 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Mendy, 15 yaşında kalçasından ameliyat olduğunda futboldan uzaklaştığını ancak şimdi Real Madrid'de oynayacağını söyledi.

2 ABD Kadın Baskebol Takımı, El Salvador'a 95 sayı fark attı ABD Kadın Basketbol Takımı, FIBA ​​Amerika U16 Şampiyonası'nda El Salvador'u 114-19 mağlup etti.

3 Neymar: Barcelona'ya dönmek istiyorum Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında transfer olan Neymar, İspanyol devine geri dönmek istiyor.

4 Galatasaray, Luyindama'nın bonservisini aldı Galatasaray, devre arasında 3 milyon euroya kiraladığı Luyindama'yı 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu ödeyerek kadrosuna kattı.

5 Süper Lig dünyanın en pahalı ligleri arasında Son dönemde beIN Sports ile kulüpler arasında yayın gelirleri konusunda bir kriz yaşanıyor. Dünyanın en pahalı 6. ligi konumunda bulunan Süper Lig'de ise kulüpler hala borç batağında.

6 Marta, Klose'nin rekorunu kırdı Brezilya'nın ünlü kadın futbolcusu Marta, dün akşam İtalya'ya attığı golle Klose'yi geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

7 Galatasaray, Chicharito'nun menajeriyle görüştü Galatasaray, Meksikalı golcü Chicharito'yu transfer etmek için harekete geçti. Abdurrahim Albayrak, dün oyuncunun menajeriyle görüştü.

8 Alper Potuk Malatyaspor'a transfer oluyor Askerliğini Burdur'da yapan Alper Potuk, terhis olmasının ardından Yeni Malatyaspor ile transfer görüşmesi yapacak.

9 Trabzonspor Eren Derdiyok'la ilgileniyor Rodallega ile yeni sözleşme imzalamak isteyen Trabzonspor, golcü oyuncudan olumsuz cevap alınca Eren Derdiyok'a yöneldi.