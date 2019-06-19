Yeni Malatyaspor'un UEFA'daki rakibi

Spor Toto Süper Ligi'nin 2018/2019 sezonu 47 puanla 5. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazandı.
Erol Bulut yönetiminde yeni bir yapılanma içerisine giren Yeni Malatyaspor, sezonun ilk yarısına iyi başlangıç yapmış, sonrasında düşüşe geçse de ilk 5 içerisinde kalmayı başarmıştı.
MAÇIN GALİBİYLE KARŞILAŞACAKLAR
Sezon başlamadan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Malatya ekibinin 2. ön eleme turunda karşılaşacağı muhtemel takımlar belli oldu. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde O.Ljubljana-Rigas eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
"KUPAYI ALACAK HALİMİZ YOK"
İlk kez Avrupa kupalarında mücadele etmenin heyecanını yaşayan sarı-kırmızılı takımda, teknik direktör Sergen Yalçın'ın konuya yaklaşımı ilginç oldu.
Sergen Yalçın, ilk kez boy gösterecekleri Avrupa mecarası için "Kupayı alacak halimiz yok gide bildiğimiz kadar gideceğiz.” açıklamasında bulundu.