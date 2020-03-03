Yeni Malatyaspor'un yeni hocası Hikmet Karaman oldu

Süper Lig'de aldığı istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, yeni teknik direktörünü buldu.

Malatya ekibi, bir süredir boşta olan Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardı.

1.5 YILLIK

Pazartesi akşam saatlerinden bu yana Karaman ile bizzat görüşen Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, deneyimli teknik adam ile 1.5 yıllık sözleşme üzerinden anlaşmaya vardı.

Bu akşam saatlerinde Malatya'ya giderek resmi sözleşmenin altına imza atması beklenen tecrübeli teknik adam, takımının başındaki ilk maçına bu hafta sonu Konyaspor ile oynanacak olan karşılaşma ile çıkacak.