Yeni Malatyaspor'un yeni hocası Sergen Yalçın oldu

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu. Alanyaspor'la anlaşamayan ve Akdeniz ekibine veda eden Sergen Yalçın, sarı- siyahlı kulübün başına geçecek.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 48 puanla 5'inci sırada kapatan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

BAŞKAN KONGREDE SERGEN YALÇIN'I AÇIKLADI

Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final oynayan Malatya temsilcisinde Erol Bulut, kendi sahasında Galatasaray'a 5-2 yenildikleri maçın ardından yönetimle anlaşarak teknik direktörlük görevinden istifa etmişti. Ligin bitimine 4 hafta kala Bulut'un yerine sarı-siyahlı takımın sportif direktörü Ali Ravcı görev yapmıştı.

Sergen Yalçın ile görüşmelerini sürdüren Yeni Malatyaspor yönetimi, 49 yaşındaki teknik direktör ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, kongrede yaptığı konuşmada teknik direktör konusunda Sergen Yalçın ile anlaştıklarını duyurdu.