Yeni MHK sistemi

Merkez Hakem Kurulu yeni talimatı dün yürürlüğe girdi.

Talimatlar arasındaki en önemli değişiklik ise kadın hakemlerle ilgili oldu. Fiziksel durumu iyi olan kadınlar da artık profesyonel liglerde düdük çalabilecek.

İşte o maddelerden bazıları:

*24 olan en üst ligdeki hakem sayısı 43 olacak.

*Bu 43 kişilik kadrodan MHK istediklerini profesyonel yapıp maaş ödeyecek, profesyonel yapmadıklarına maaş ödemeyecek.

KADIN HAKEMLERE MÜJDE

*Erkek hakemlerin fiziksel testlerini geçenler, tüm profesyonel liglerde düdük çalabilecek. Bu arada amatör veya profesyonel 10 yıl futbol oynamış isimler, amatörden başlayarak hakemliğe adım atabilecek. Yeni sezon klasmanları yazılı ve atletik testler yapıldıktan sonra 20 Temmuz'da açıklanacak.

(Alman hakem Bibiana Steinhaus Bundesliga'da bir süredir maç yönetiyor)

*Hakem ve yardımcı hakemler yeni talimata göre Video Asistan Hakemi (VAR) olarak da görevlendirilecek. Böylece MHK'nın atamalarda eli rahatlayacak.