Chelsea, yeni stada izin vermeyen aileye 20 milyon pound ödedi

Chelsea'nin yeni stat projesinin önündeki en önemli engel kalktı. Crosthwaite ailesi, Chelsea'nin 500 milyon euroya mal olacak yeni 60 bin kişilik stadının evlerinin güneş ışığını keseceği gerekçesiyle yargıya başvurmuştu.

AİLE, 20 MİLYON POUND İSTEMİŞTİ

Chelsea'nin aileyi ikna etmek için 1 milyon pound önerdiği ama ailenin 20 milyon pound talep ettiği İngiliz medyasına yansımıştı. 69 yaşındaki emekli Bankacı Nicolas Crosthwaite, 50 yılı aşkın bir süredir bu evde yaşadığını belirterek, "Yeni stat, evimin en az beş odasının güneş ışığı almasını engelleyecek. Ben de, eşim de, çocuklarımız da bunu kabul edemeyiz" demişti.

Uzun görüşmeler sonunda taraflar arasında uzlaşma sağlandığı ve ailenin mahkeme başvurusunu geri çektiğini yazan İngiliz gazeteleri, aile ve Chelsea arasında anlaşma sağlandığını ifade etti.