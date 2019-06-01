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Güneş: Hayal edeceğiz, tespit edeceğiz ve gerçekleştireceğiz

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Bu sezon 46 gol yiyen Beşiktaş'ta transferde öncelik defans hattına verilecek. Yeni teknik direktör Abdullah Avcı, Epureanu ve Mahmut'un alınmasını istedi.

Abdullah Avcı, Epureanu ve Mahmut'u istiyor

Trabzonspor Kulübü, 2019-2020 sezonunda giyilecek olan formaları tanıttı. G.Saray'la özdeşleşen parçalı formanın bordo-mavililer tarafından da tasarlanması dikkat çekti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Vedat Muriç, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini söyledi.

Vedat Muriç'in tercihi Galatasaray oldu

Fenerbahçe, İnternacional forması giyen Patrick'i transfer etmek için girişimlere başladı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu Alex de Souza ikna edecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Terim'e tazminat ödeyen Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştirdi. Koç, verilen paranın kulüplere ait olduğunu söyledi.

Real Madrid ve Arsenal gibi dev takımların da formasını giyen İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Seçime tek aday olarak giren Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı oldu. Özdemir 179 oy aldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir oldu

Kasımpaşa, 4 saat önce resmi sözleşme imzaladığı İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırma kararı aldı.

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.

1 Ali Koç: Terim'e ödenen tazminat kulüplerin parasıdır Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Terim'e tazminat ödeyen Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştirdi. Koç, verilen paranın kulüplere ait olduğunu söyledi.

2 Vedat Muriç'in tercihi Galatasaray oldu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Vedat Muriç, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini söyledi.

3 Antonio Reyes hayatını kaybetti Real Madrid ve Arsenal gibi dev takımların da formasını giyen İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

4 Fikret Orman-Mustafa Cengiz atışması Fikret Orman, Galatasaray'ın son iki sezonda hakem hatalarıyla şampiyon olduğunu söyledi. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ise "Bir cahille konuşmaya gör cehennem neymiş." diyerek cevap verdi.

5 Gençlerbirliği Daum'la görüşüyor 1 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Daum'u getirmeyi planlıyor.

6 Abdullah Avcı, Epureanu ve Mahmut'u istiyor Bu sezon 46 gol yiyen Beşiktaş'ta transferde öncelik defans hattına verilecek. Yeni teknik direktör Abdullah Avcı, Epureanu ve Mahmut'un alınmasını istedi.

7 Fenerbahçe Patrick'in peşinde Fenerbahçe, İnternacional forması giyen Patrick'i transfer etmek için girişimlere başladı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu Alex de Souza ikna edecek.

8 Trabzonspor'un yeni sezon formaları Trabzonspor Kulübü, 2019-2020 sezonunda giyilecek olan formaları tanıttı. G.Saray'la özdeşleşen parçalı formanın bordo-mavililer tarafından da tasarlanması dikkat çekti.

9 Kasımpaşa İbrahim Üzülmez'le yollarını ayırdı Kasımpaşa, 4 saat önce resmi sözleşme imzaladığı İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırma kararı aldı.