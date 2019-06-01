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TFF Başkanı Nihat Özdemir oldu

Seçime tek aday olarak giren Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı oldu. Özdemir 179 oy aldı.

| Haber Merkezi
TFF Başkanı Nihat Özdemir oldu
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Yıldırım Demirören'in TFF başkanlığından istifa etmesinin ardından gözler yeni yapılacak seçime çevrilmişti.

Seçime tek aday olarak giren Nihat Özdemir, bugün gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkan seçildi. Özdemir, 179 oy aldı.

Özdemir'in yönetim kurulu listesi:
Servet Yardımcı
Mehmet Baykan
Erdal Bahçıvan
Erhan Kamışlı
Yılmaz Büyükaydın
Ali Düşmez
Mustafa Çağlar
İsmail Erdem
Mustafa Hacı Kerimoğlu
Nuri Akın
Selim Soydan
Hasan Akıncıoğlu
Alkın Kalkavan
Hamit Altıntop

ALTINTOP DA LİSTEDE

Özdemir'in yönetim kurulu listesindeki en dikkat çekici isim Hamit Altıntop. Kısa bir süre önce futbolu bırakan Altıntop'un federasyonda nasıl bir görev alacağı henüz açıklanmadı.


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