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Yeni transfer Boateng antrenmanda

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanına çıktı.

| Haber Merkezi
Yeni transfer Boateng antrenmanda
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Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Beşiktaş, ara vermeden çalışmalarını sürdürdü.

SERGEN YALÇIN'LA GÖRÜŞTÜ

Siyah-beyazlı ekibin bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanına yeni transfer Boateng de katıldı.

İtalya'nın Fiorentina takımından kiralanan deneyimli futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'la bir süre sohbet etti.

Kevin Prince Boateng ilk kez antrenmana çıktı - VİDEO

Öte yandan Boateng, Beşiktaş'ın simgesi olan ve takıma yeni katılan oyuncuların yaptığı "kartal pençesi" hareketiyle poz verdi.

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