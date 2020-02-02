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1 Amatör kümenin 130 kiloluk golcüsü Balıkesir 1. Amatör Küme takımlarından Karesibeyi Vicdaniyespor'da forma giyen 25 yaşındaki Hasan Kılıç, aşırı kilosuna rağmen futbol tutkusundan vazgeçmiyor.

2 Yeni transfer Boateng antrenmanda Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanına çıktı.

3 Oğuzhan Özyakup: Hollanda'da çok rahatladım Feyenoord formasıyla çıktığı ilk maçta gol atan Oğuzhan Özyakup, "Hollanda'da olduğum için çok rahatım ve mutluyum. İçim huzurla dolu" dedi.

4 Rıdvan Dilmen: Trabzon nasıl 5 transfer yaptı Rıdvan Dilmen, Süper Lig kulüpleri harcama limitiyle uğraşırken Trabzonspor'un 5 transfer yapabilmesini mantıklı bulmadığını dile getirdi.

5 Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe galibiyetini kutladı Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmesi sonrası taraftarlar sokaklara döküldü. Şehirde adeta bir şampiyonluk coşkusu yaşandı.

6 Bakan Turhan: Trabzonspor şampiyon olacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçın ardından, "Trabzonspor inşallah bu yıl şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Bütün temennimiz bu." dedi.

7 Ahmet Ağaoğlu: Devlet değil Allah yardım ediyor Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor'a devlet yardım ediyor" şeklindeki eleştirilere, "Bize Allah yardım ediyor" sözleriyle cevap verdi.

8 Super Bowl'dan 17 milyar dolarlık rekor gelir bekleniyor Amerikan futbolu sevenlerin heyecanla beklediği Super Bowl mücadelesinin, bu yıl ABD ekonomisine 17 milyar doların üzerinde katkı sağlaması öngörülüyor.

9 Oğuzhan Özyakup'tan Feyenord'la ilk maçında gollü siftah Feyenoord formasıyla ilk maçına çıkan Oğuzhan Özyakup, 2. dakikada takımını Emmen karşısında 1-0 öne geçiren golü atarak tribünleri coşturdu.