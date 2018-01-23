Yeni transferler ilk haftada golle tanıştı

Süper Lig'de, ara transfer döneminde yeni takımlarına imza atan isimler içinde 4 futbolcu ilk maçlarında gol sevinci yaşadı.

4 YENİ TRANSFER GOL ATTI

Ligde 18. haftada atılan 26 golün 4'ü yeni isimlerden geldi. Medipol Başakşehir'in 3-0 galip tamamladığı müsabakada Barcelona'dan kiralanan Arda Turan takımının 3. golüne imza attı. Atiker Konyaspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı Orkan Çınar da takımının sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldığı Trabzonspor maçında yeşil-beyazlı ekibin beraberlik golünü kaydetti.

Kasımpaşa'nın Çin ekibi Tianjin Teda takımından transfer ettiği Diagne Mbaye ise Kasımpaşa'nın Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup ettiği müsabakada takımının galibiyet golünü attı. Kardemir Karabükspor'dan Göztepe'ye transfer olan Andre Poko da sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe'ye 2-1 yenildiği müsabakada İzmir temsilcisinin tek golünü attı.

EN FAZLA YENİ İSİM KARABÜKSPOR'DA

Ligde 18. haftada Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray dışındaki takımlar maç kadrolarında son transferlerine yer verdi. Ara transfer döneminde takım değiştiren isimlerden 28'i 18. haftada maç kadrolarında yer alırken, bu futbolculardan 21'i oynama şansı buldu. Bir çok futbolcusuyla yollarını ayıran Kardemir Karabükspor, 6 yeni oyuncuyla kadroda en fazla transfere yer veren ekip oldu.

Kardemir Karabükspor'u üçer isimle Atiker Konyaspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor, ikişer futbolcuyla Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ile Osmanlıspor ve birer transferle Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Göztepe, Kayserispor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor izledi.