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Yeni Zelanda, Japonya'ya 30 sayı fark attı

2019 FIBA Dünya Kupası klasman maçında Yeni Zelanda, Japonya'yı 111-81 mağlup etti.

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2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman ilk maçında Yeni Zelanda, Japonya'yı 111-81 yendi.

Yeni Zelanda turnuvada ikinci galibiyetini alarak olimpiyat elemeleri için iddiasını sürdürdü. Japonya ise üst üste dördüncü kez mağlup oldu.

Yeni Zelanda: Abercrombie 10, Loe 12, Tai Webster 15, Corey Webster 27, Fotu 23, Delany, Ili 8, Rusbatch 3, Pledger 2, Smith Milner 8, Ngatai 3

Japonya: Tanaka 10, Baba 9, Hiejima 6, Watanabe 9, Fazekas 31, Seiya Ando 3, Shuto Ando 5, Joji Takeuchi 6, Kosuke Takeuchi 2, Schafer

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