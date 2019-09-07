Yeni Zelanda, Japonya'ya 30 sayı fark attı

1 Abdülkadir Ömür'ün menisküsü yırtıldı Trabzonspor'un AEK ile oynadığı Avrupa Ligi Play-Off maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'de menisküs yırtığı tespit edildi.

2 Galatasaray'dan Vahdettin Engin atamasına tepki Galatasaray resmi sitesinden yaptığı bir açıklamayla, Fenerbahçe taraftarı olan Prof. Dr. Vahdettin Engin'in Galatasaray Lisesi'ne müdür olarak atanmasına tepki gösterdi.

3 Mustafa Cengiz: 5. yıldıza yürüyüşümüz devam edecek Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Camiamıza, yönetimimize ve hocamıza karşı kurulan tüm şer odaklarına karşı Galatasaray yine şampiyon olacaktır" dedi.

4 Formula 3'te Alexander Peroni'nin geçirdiği büyük kaza Formula 3'te yarışan Campos Racing takımımın Avustralyalı pilotu Alexander Peroni büyük bir kaza atlattı.

5 Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı tercih etme sebebi Abdullah Avcı, İspanyol ekibi Sevilla'dan gelen teklifi reddedip Beşiktaş'ı tercih ettiğini açıkladı.

6 Volkan Demirel'in yeni görevi belli oldu Fenerbahçe'de futbolu bırakarak teknik ekibe katılan Volkan Demirel'in takıma mentörlük yapacağı öğrenildi.

7 Şenol Güneş: Fatih Terim Türkiye'nin bir değeri A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Fatih Terim'in ceza almasını istemem" dedi.

8 Neymar reklam panosuna kafasını çarptı Brezilya ile Kolombiya'nın karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Neymar, yapılan sert faulün ardından kafasını reklam panolarına çarptı. Yıldız isim sakatlanmaktan ucuz kurtuldu.

9 Samuel Eto'o aktif futbol hayatına nokta koydu Dünyanın en önemli yıldızlarından biri olan Samuel Eto'o, profesyonel futbol kariyerine son verdiğini duyurdu. Kamerunlu isim, Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor formaları da giymişti.