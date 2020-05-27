Yere tüküren Hakimi'ye hakemden uyarı geldi

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Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde ilk kez çalıştı

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Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

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Mustafa Cengiz taburcu oldu

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Ali Koç: 3 ayrı teknik adam ile görüşüyoruz

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Erol Bulut: Ali Koç'un saydığı özellikler bende var

1 Teklif gelirse Vida satılacak Beşiktaş yönetimi, takımın en çok kazanan ismi olan Hırvat stoper Domagoj Vida'yı, teklif gelmesi durumunda satmayı planlıyor.

2 TFF, küme düşmeyi kaldırmayacak TFF'nin, Süper Lig'de 7 kulübün "küme düşme kalksın" isteğini reddedeceği öğrenildi.

3 TFF, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi TFF, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nde bazı değişikliklere gitti. Federasyon, futbolcuların her maç öncesi en az 8 kere koronavirüs testine gireceğini duyurdu.

4 Galatasaray, Cenk Özkacar'ı transfer etmek istiyor Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in yoğun isteği üzerine Altay'da forma giyen genç stoper Cenk Özkacar'ı gündemine aldı.

5 LeBron James'ten polis şiddetine tepki NBA'in yaşayan efsanesi LeBron James, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki polis şiddetine sessiz kalmadı.

6 Fenerbahçe, Mert Hakan'dan vazgeçmiyor Yeni sezonda Galatasaray forması giymesine kesin gözüyle bakılan Mert Hakan Yandaş'ın, Fenerbahçe'nin son teklifi karşısında kafasının karıştığı öğrenildi.

7 Sergen Yalçın'dan komando eğitimi Futbolculuk döneminde rahat tavırlarıyla bilinen Sergen Yalçın'ın, teknik direktörlüğünün ise bir hayli disiplinli olduğu öğrenildi.

8 Emre Belözoğlu'nun yerli transfer listesi Yabancıdan çok yerli ve gelecek vadeden isimlere yönelen Fenerbahçe'de, sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun listesinde tam 15 isim bulunuyor.

9 Mustafa Kapı, Trabzonspor'a gidiyor Galatasaray'ın tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcusu olan Mustafa Kapı'nın, Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.