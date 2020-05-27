Yere tüküren Hakimi'ye hakemden uyarı geldi

Almanya'da sonucu merakla beklenen dev karşılaşmada iki ezeli rakip Borussia Dortmund ile Bayern Münih, Signal Iduna Park'ta kozlarını paylaştı.
Bayern'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ilk yarısında, sahalarda görmediğimiz bir an yaşandı.
HAKEM UYARDI
B.Dortmund'da forma giyen Achraf Hakimi, suyla ağzını çalkalayıp yere tükürdü.
Bu hareketin ardından maçın yardımcı hakemi, Fas uyruklu İspanyol yıldıza uyarılarda bulundu.
Bilindiği gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında, maçta sahaya tükürmek yasak.