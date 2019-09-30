Yerel basından Trabzon'a büyük övgü

Beşiktaş'ı sahasında 4-1 yenen Trabzonspor'da keyifler yerinde.

Trabzon yerel basını da farklı galibiyetin ardından bordo-mavili ekibi öven manşetler attı.

"FIRTINA ŞOV YAPTI"

Sonnokta gazetesi, "Fırtına vurdu, Kartal pert oldu", "Ne çok özlemişiz böyle sevinmeyi. Hoş geldin iki gözüm", Günebakış gazetesi, "Diriliş!", "Fırtına, 3 haftalık duraklama dönemini Beşiktaş'ı dağıtarak bitirdi", Taka gazetesi, "Kaptan Sosa ve arkadaşları Beşiktaş'ı perişan etti", Karadeniz gazetesi, "4 dörtlük Fırtına", "Trabzonspor Akyazı Stadı'nda Beşiktaş'ı ezdi, tarihi bir zafere imza attı", Kuzey Ekspres gazetesi, "Fırtına şov yaptı", "Beşiktaş'ı sahadan silen bordo-mavililer, bu galibiyetle 4'üncü sıraya yükseldi" ifadelerine yer verdi.













