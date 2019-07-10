Yerli teknik direktörlerin maaşları

A Milli Futbol Takımımızı çalıştıran Şenol Güneş'in yanı sıra, Süper Lig'de birçok takımın başında da yerli teknik adamlar var. Bu deneyimli hocaların içinde yıllık kazancı en fazla olan isim Şenol Güneş olurken, Fatih Terim ikinci sırada yer aldı.
ZİRVEDE ŞENOL GÜNEŞ VAR
Beşiktaş'tan ayrılarak Milli Takım'ın başına geçen Şenol Güneş, 19.5 milyon TL'lik maaşıyla meslektaşlarını geride bırakarak zirvede çıktı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın açıkladığı rakama göre Fatih Terim'in yıllık kazancı 18 milyon TL.
Bu iki deneyimli teknik adamı takip eden isim ise Abdullah Avcı oldu. 55 yaşındaki hoca, Beşiktaş'tan alacağı 12 milyon liralık maaşla üçüncü sırada kendine yer buldu.
10 milyon lirayla Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal dördüncü, sezon başında Yeni Malatyaspor'a 5.8 milyon liraya imza atan Sergen Yalçın ise beşinci oldu.
En çok kazanan teknik adamlar
Şenol Güneş - A Milli Takım - 19.5 milyon TL
Fatih Terim - Galatasaray - 18 milyon TL
Abdullah Avcı - Beşiktaş - 12 milyon TL
Ersun Yanal - Fenerbahçe - 10 milyon TL
Sergen Yalçın - Malatyaspor - 5,8 milyon TL
İsmail Kartal - Rizespor - 5 milyon TL
Aykut Kocaman - Konyaspor - 4.7 milyon TL
Ünal Karaman - Trabzonspor - 4.5 milyon TL
Okan Buruk - Başakşehir - 3 milyon TL
Erol Bulut - Alanyaspor - 3 milyon TL