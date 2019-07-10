Yerli teknik direktörlerin maaşları

A Milli Futbol Takımımızı çalıştıran Şenol Güneş'in yanı sıra, Süper Lig'de birçok takımın başında da yerli teknik adamlar var. Bu deneyimli hocaların içinde yıllık kazancı en fazla olan isim Şenol Güneş olurken, Fatih Terim ikinci sırada yer aldı.

ZİRVEDE ŞENOL GÜNEŞ VAR

Beşiktaş'tan ayrılarak Milli Takım'ın başına geçen Şenol Güneş, 19.5 milyon TL'lik maaşıyla meslektaşlarını geride bırakarak zirvede çıktı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın açıkladığı rakama göre Fatih Terim'in yıllık kazancı 18 milyon TL.

Bu iki deneyimli teknik adamı takip eden isim ise Abdullah Avcı oldu. 55 yaşındaki hoca, Beşiktaş'tan alacağı 12 milyon liralık maaşla üçüncü sırada kendine yer buldu.

10 milyon lirayla Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal dördüncü, sezon başında Yeni Malatyaspor'a 5.8 milyon liraya imza atan Sergen Yalçın ise beşinci oldu.

En çok kazanan teknik adamlar

Şenol Güneş - A Milli Takım - 19.5 milyon TL

Fatih Terim - Galatasaray - 18 milyon TL

Abdullah Avcı - Beşiktaş - 12 milyon TL

Ersun Yanal - Fenerbahçe - 10 milyon TL

Sergen Yalçın - Malatyaspor - 5,8 milyon TL

İsmail Kartal - Rizespor - 5 milyon TL

Aykut Kocaman - Konyaspor - 4.7 milyon TL

Ünal Karaman - Trabzonspor - 4.5 milyon TL

Okan Buruk - Başakşehir - 3 milyon TL

Erol Bulut - Alanyaspor - 3 milyon TL