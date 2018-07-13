Yerry Mina Barcelona'dan ayrılmaya hazır

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken isimlerden biri olan Kolombiyalı oyuncu, önümüzdeki sezon planı için karar aşamasında. Barcelona'nın stoper Clement Lenglet'i transfer etmesinin ardından Mina bu yaz Barselona'yı terk etmenin onun için bir olasılık olduğunu doğruladı.

"OYNAYACAĞIM TAKIMA GİTMEK İSTİYORUM"

Yerry Mina, Bogota'daki etkinlikte gazetecilere verdiği demeçte, "Her zaman benim ve ekibim için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Barcelona'da mı yoksa başka bir yer mi... Nerede olursa olsun en iyisini yapmaya devam edeceğim. Ama baktığımız zaman Barcelona'da mutluyum. Nerede olmak isterdim? Oynayabildiğim ve bana inanan bir takımda olmak isterim." ifadelerini kullandı.

"BARCELONA'DA ZOR GÜNLER GEÇİRDİM"

Barcelona'daki günleri için konuşan 23 yaşındaki savunmacı zor bir başlangıç yaptığını söylerken; "Barcelona oynamak inanılmaz. Bu benim için gerçek bir rüyaydı ama bana büyük üzüntü veren bazı zor anlar da vardı ve bu yüzden zor günler geçirdim. Hayal ettiğim gibi olacağını umuyordum ama öyle olmadı. Zaman zaman her şeyin yokuş aşağı gittiğini hissettim. Hiçbir şey yolunda gitmiyordu ve ben de antrenmanda hiçbir ilerleme kaydedemedim. Kadroda olmadığım zamanlarda bana destek olan herkese minnettarım. Takımınızın televizyonda oynamasını izlemek zor. Milli takım tarafından çağrıldım ama takıma girmediğimde büyük bir düşüş yaşadım. Ancak arkadaşlarım bana yardımcı oldu ve sonunda her şeyin yolunda gideceğini biliyordum. Dünya Kupası'ndaki ilk maçta çok gergindim çünkü çok uzun zamandır oynamıyordum. Tanrı bana ne yapacağımı gösterme şansı verdi ve önemli bir ders aldım. Daha azına razı olmamak, mücadele etmek ve ne yapabildiğimi gösterebilmek için fırsat yakaladım." dedi.

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Mina, 2018 Dünya Kupası'nı 3 golle tamamlayarak 1996'dan bu yana Dünya Kupası'nda 3 kafa golü birden atan ilk savunma oyuncusu oldu. Geçtiğimiz hafta Avrupa basını Everton'ın Kolombiyalı yıldız için 24 milyon euroyu gözden çıkardığını iddia etmişti.