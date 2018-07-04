Yerry Mina, Kolombiya tarihine geçti

Kolombiya'nın maçtaki tek golünü 90+3'te Yerry Mina kaydetti. Barcelona'da forma giyen ve transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Kolombiyalı stoper Yerry Mina, 2018 Dünya Kupası'nı toplamda 3 golle tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Polonya, Senegal ve İngiltere ağlarını havalandıran 23 yaşındaki Yerry Mina, turnuvada attığı 3 golle, şimdiden Kolombiya tarihinde Dünya Kupası'nda James Rodriguez'in (6) ardından en fazla gol kaydeden ikinci isim oldu. Mina, 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası'nda 3 kafa golü birden atan ilk savunma oyuncusu oldu.