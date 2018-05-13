Yeşilgiresun Belediyespor ligden düştü

Maçın ilk çeyreğinde Yeşilgiresun Belediyespor, 6. dakikada Buford'un sayısıyla 8 sayı fark yakaladı: 15-7. Bu dakikadan sonra toparlanan konuk ekip, 9. dakikada Henry'in sayısıyla (17-18) öne geçti.
TOFAŞ, bu periyodu 20-19 önde kapadı. İkinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, ilk yarıyı da 37-31 önde tamamladı. Üçüncü çeyreğin 23. dakikasında konuk ekip, Morgan'ın sayısıyla farkı çift hanelere çıkardı: 36-47.
Üstünlüğünü sürdüren TOFAŞ, bu periyodu 58-42 önde bitirdi. Karşılaşmanın son çeyreğinde Yeşilgiresun Belediyespor, 39. dakikada farkı 2'ye kadar indirdi: 68-70. Rakibine öne geçme şansı tanımayan TOFAŞ, karşılaşmadan galip ayrıldı. Yeşilgiresun Belediyespor bu sonuçla lige veda etti.