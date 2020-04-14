Yetenekli futbolcu, yeraltı dünyasına geçiş yaptı

İsveçli futbolcu Ilija Jurkovic, futbol dünyasından mafyaya geçen ender isimlerden biri olarak tarihe geçti.

23 yaşındaki Jurkovic, parlak bir geleceği elinin tersiyle itti ve kendisini yeraltı dünyasına kaptırdı.

İKİ KEZ CEZAEVİNE GİRİP ÇIKTI

Ülkenin en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen ve AIK Stockholm altyapısında yetişen Jurkovic, 20 yaşında futbolu bırakmıştı.

Şu an 23 yaşında olan oyuncu, bugüne kadar 3 silahlı soygun, dolandırıcılık, silah kanununa muhalefet gibi suçlardan gözaltına alındı. Cinayete teşebbüsten yargılandı, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı, bu süreçte ise iki kez cezaevine girip çıktı.

''POLİS SINIRI AŞARSA, BEN DE AŞARIM''

Artık suç örgütü lideri olarak anılan Jurkovic'in adı son olarak, İsveç emniyeti tarafından açıklanan ülkedeki en tehlikeli kişiler listesinde yer aldı.

Ilija Jurkovic'in bu işlere girişmesinde, futbolculuğunda da bağlarını koparmadığı çocukluk arkadaşlarının etkili olduğu belirtiliyor.

Ilija Jurkovic, futbolu hala sevdiğini söyleyip zaman zaman eski gözdesine olan özlemini dile getirse de "Polis eğer sınır aşarsa ben de aşarım." şeklinde verdiği demeçlerle, tercih ettiği yeni yoldaki alakalarının çok başkalaştığını da gözler önüne seriyor.