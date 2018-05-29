Yevhen Seleznyov: O bizim İniesta'mız

Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor'un Ukraynalı forveti Yevhen Seleznyov, milli takımdan takım arkadaşı olan Mykola Shaparenko hakkında konuştu.

Dinamo Kiev forması giyen 19 yaşındaki genç yetenek hakkında övgü ile bahseden Seleznyov, ''O bizim Iniesta'mız. İyi çocuktur. Çok sıkı çalışmalıyız. Ardından tatil zamanı geliyor.'' diye konuştu.

İlk kez Ukrayna Milli Takımı'na davet alan ve geleceğin orta sahaları arasında gösterilen Mykola Shaparenko, bu sezon Kiev ekibinde 13 maça çıkarken 1 asist kaydetti.