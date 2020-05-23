Yiğit Şengil, Bursaspor'dan ayrılık sürecini anlattı

2018 yılından bu yana Bursaspor altyapısında forma giyen Yiğit Şengil, geçtiğimiz hafta Instagram hesabından yaptığı Beşiktaş paylaşımı nedeniyle Bursasporlu taraftarların tepkisini çekmişti.

Yeşil-beyazlılar; Beşiktaş armasının bulunduğu paylaşıma, ''Var bir hayalimiz'' notunu düşen Şengil ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.

Yaşanan bu gelişmenin üzerine siyah-beyazlı kulübün harekete geçerek İstanbul'a davet ettiği genç futbolcu, Bursaspor'dan ayrılık süreciyle ilgili konuştu.

''BEŞİKTAŞ SÖZ KONUSU OLUNCA KİMSE İYİ NİYETLİ OLMUYOR''

Skorer'e açıklamalarda bulunan Şengil, kovulduğunu antrenöründen öğrendiğini söyledi.

16 yaşındaki futbolcu, ''Hocam aradı beni, haber ondan geldi. Direkt 'Gönderiyoruz seni' dediler. 'Beşiktaş söz konusu olunca kimse iyi niyetli olmuyor' dedi.'' ifadelerini kullandı.