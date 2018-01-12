Yiğithan Rotterdam'a kiralandı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Sparta Rotterdam, sarı-lacivertli takımın genç yeteneği Yiğithan Güveli'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

RESMEN AÇIKLANDI

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla prensipte anlaşıldığını duyurdu.

İşte o açıklama:

Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Yiğithan Güveli'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda Hollanda ekibi Sparta Rotterdam ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Oyuncunun oturma izni ve diğer prosedürlerle ilgili işlemleri devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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