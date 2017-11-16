Yıldıray Baştürk: Fatih Terim beni çok şaşırtmıştı

Alman spor dergisi Kicker'a konuşan eski milli futbolcu Yıldıray, futbol kariyerinin dönüm noktalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldıray, eski Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri öncesinde kendisini kadrodan çıkarmasına çok şaşırdığını ve kariyerinin düşüşe geçtiğini söyledi.

BENİ GÖTÜRMEYECEĞİNİ SÖYLEYİNCE ÇOK ŞAŞIRDIM

Söz konusu şampiyonanın eleme turunda birçok karşılaşmada oynadığını hatırlatan Baştürk, "Fatih Terim tarafından çağrıldım. 26 kişilik kadrodan üç futbolcu çıkarılması gerekiyordu. Beni etkilemeyeceğinden emindim. Konunun benim takımdaki rolümle ilgili olduğunu sandım. Terim, beni finallere götürmeyeceğini söylediğinde çok şaşırdım. Ondan sonra sakatlıklar dönemi başladı. Bundan dolayı da Stuttgart'ta yeniden form tutamadım." şeklinde konuştu.