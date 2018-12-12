Yıldıray'ın Beşiktaş'a önerdiği genç futbolcu

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş eski futbolcularıyla sürekli temas halinde. Bu isimlerden birisi de Yıldıray Baştürk.

LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇINDA OYNADI

Almanya'da sürekli olarak genç futbolcuları izleyen Yıldıray Baştürk, Schalke'nin U-19 takımında forma giyen Ahmet Kutucu'yu, Şenol Güneş'e önerdi.

Deneyimli teknik adam Şenol Güneş, Kutucu için rapor istedi. Juventus'un da genç futbolcunun peşinde olduğu ifade ediliyor.

Schalke'nin Lokomotiv Moskova maçında sonradan oyuna giren Ahmet Kutucu, Alman ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde 2000 ve sonrası doğumlu oynayan ilk oyuncusu oldu.