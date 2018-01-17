Yıldırım Demirören bıyık bıraktı

2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Şahin ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e Riva'da bugün nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette; Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı ile Genel Sekreter Kadir Kardaş yer aldı. Ziyarette Murat Şahin tarafından TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e plaket takdim edildi.

(Yıldırım Demirören'in eski tarzı)