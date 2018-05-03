Yıldırım Demirören: Borç 7 milyar liraya ulaştı

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Demirören, 18 kulübün toplam borcunun 7 milyar liraya ulaştığını söyledi.

İşte Demirören'in sözleri:

CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

"TFF'nin bütçesi 10 yıllık süreçte neredeyse 5 kat büyüdü. Uluslararası markalar TFF'nin sponsorluğunu yapıyor. 10 yıllık süreçte 40'a yakın stat yapan ve futbola ilgisi olan Sayın Cumhurbaşkanımıza destekleri için teşekkür ediyorum."

TOPLAM BORÇ 7 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

"4 büyük takımın borçları 2009 yılında 825 milyon TL iken, şu anda 6 milyar TL seviyesine geldi. 18 kulübün borcu 7 milyar TL'ye ulaştı."





HER YIL 1,2 MİLYAR ZARAR EDİLİYOR

"18 kulübümüzün toplam geliri 3,3 milyar lira, gider 4,5 milyar lira. Her yıl 1,2 milyar lira zarar ediliyor. Amacımız kulüplerimizi rahatlatmak. Her yıl 1,2 milyar lira zarar ediliyor. Amacımız kulüplerimizi rahatlatmak. Hepimizin görevi Altınordu'ları çoğaltmak, Cengiz Ünder'leri yetiştirmektir."

VERGİ AFFI İSTENİYOR

Kulüplerimizin en büyük beklentisi ise şüphesiz devletin çıkarmayı planladığı vergi affından yararlanmak.