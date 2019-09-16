Yıldırım Demirören için Beşiktaş iddiası

Hem Beşiktaş'ın hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Yıldırım Demirören için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

FİKRET ORMAN'IN KARŞISINA ÇIKACAK

Fikret Orman' yönetimindeki Beşiktaş'ın kötü performansı ve taraftarlardan gelen yoğun tepki, Demirören'i harekete geçirdi.

Ajansspor'un haberine göre, başkanlık için düğmeye basan Demirören'in ciddi bir destek aldığı ve olağanüstü kongre şartlarını değerlendirdiği aktarıldı.

Yıldırım Demirören 2004-2012 yılları arasında Beşiktaş'ta, 2012-2019 yılları arasında ise TFF'de başkanlık yaptı.

Yıldırım Demirören döneminde Beşiktaş,1 lig şampiyonluğu yaşarken, 3 kez Türkiye Kupası'nın, 1 kez de TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.