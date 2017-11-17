Yıldırım Demirören: Keşke 11 yerine 8 yabancı olsa

Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri, Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret ederek İzmir kulübünün altyapısını mercek altına aldı.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın eşlik ettiği Yıldırım Demirören ve TFF heyeti, kulübün altyapısındaki genç futbolcularla tanışıp sahaları, lojmanları ve oluşturulan besi hayvanları örnek yaşam alanını inceledi.

STATLARIN DOLMASI YABANCI OYUNCULARIN KALİTESİNDEN

Futbolun Türk toplumunun yüzde 99'unu ilgilendiren bir unsur olduğunu dile getiren TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "Bugün statlarımızın dolma sebebi yabancı oyuncuların kalitesinden ve takımların mücadelesinden kaynaklanıyor. Hepimizin temennisi o yabancı oyuncuların yerine Altınordu'da olduğu gibi Türk oyuncuların sahada olması. Bu anlamda Altınordu'ya çok önemli bir misyon düşüyor. Buradaki gençleri gördük. Artık dünyada futbol sadece ayakla oynanmıyor. Futbol ayak, kalp, zeka ve bunun üstüne parayı gerektiriyor. Gençler futbolu sadece para kazanma amaçlı düşünmemeli." şeklinde konuştu.

"KEŞKE 8 YABANCI OLSA"

Mevcut yabancı sınırı hakkında da konulan Demirören "Meslek gibi görmeleri lazım ki başarı gelsin. Altınordu'yu sadece yerli oyuncu oynatması nedeniyle takdir ediyorum. Keşke kulüpler 11 yabancı yerine 8 yabancıyla çıksa sahalara. Altyapıya önem vererek yerli oyuncu yetiştirdiğiniz sürece yabancı sorunu kendi kendine ortadan kalkacaktır" diye konuştu.

Altınordu'ya Yıldırım Demirören ziyareti - İZLE

HAZIRLIK MAÇLARINDA OYUNCU KAZANDIK

A Milli Takım'ın oynadığı hazırlık maçlarına da değinen TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "Hazırlık maçının adı hazırlık. İlerdeki hedeflerine hazırlanma. Burada galibiyet diye bakmamak lazım. Hedeflere ulaşmak için takıma koyduğun oyunculardan kaçını kazanabiliyorsun ona bakmak lazım. Başarılı olabilecek mi, kuracağın takıma motive olabilecek mi, zaten onun için de belli yaşa gelmiş, tecrübeli oyuncular olmadan bu hazırlık maçlarını oynadık. Sakın yanlış anlaşılmasın, onlar çağrılmayacak değil, onlar bizim asil oyuncularımız ama gençleri denemek için de bir imkanımız vardı. Daha önümüzde 4 tane daha hazırlık maçı var, hem Mart ayında hem de Mayıs ayında. Tahmin ediyorum ki hocamız bunlara da gençlerle çıkacak. Mühim olan oynayacak hedef 11'ine yeni oyuncuları katabilmek. Bir kaç oyuncu kazandık. Devamı da gelecek" yorumu yaptı.