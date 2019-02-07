Yıldırım Demirören'den Fatih Terim'e başsağlığı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
Merhum bugün memleketi Adanada yapılan cenaze töreniyle toprağa verildi.
YILDIRIM DEMİRÖREN DE KATILDI
Fatih Terim'i bu acı gününde sevenleri yalnız bırakmadı.
Siyaset ve spor dünyasından birçok ismin katıldığı cenaze töreninde, Türkiye Futbol Federasyonu Yıldırım Demirören Fatih Terim'e başsağılı diledi.
Galatasaray teknik direktörü, daha önce vefat eden Erdoğan Demirören'in cenazesine katılmış ve Yıldırım Demirören'in acı gününde yanında olmuştu.
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