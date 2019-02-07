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Galatasaray Mitroglou ve Diagne'yi duyurdu

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Ersun Yanal: Tolgay'ın karakteriyle ilgili umudum yok

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1 Manchester United taraftarı Kagawa'yı istiyor İngiliz basını, Manchester United taraftarının eski futbolcuları Shinji Kagawa'yı takımda yeniden görmek istediklerini yazdı.

2 Yıldırım Demirören'den Fatih Terim'e başsağlığı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Talat Terim'in cenazesine katılarak Fatih Terim'e başsağlığı diledi.

3 Benzia herkesten ayrı oturdu Fenerbahçe'de 28 kişilik kadroya alınmayan Benzia, tamamen dışlanmış durumda. Cezayirli futbolcunun, düzenlenen imza töreninde herkesten ayrı oturması dikkat çekti.

4 Talat Terim toprağa verildi Dün hayatını kaybeden Fatih Terim'in babası Talat Terim, son yolculuğuna uğurlandı. Merhumun naaşı, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

5 Tolgay: Dönerin her türlüsünü yerim Tolgay Arslan, Hasan Ali Kaldırım'ın "Almanya'daki döner mi daha iyi Türkiye'deki döner mi?" şeklindeki sorusuna, "Farketmez. Döneri, dürümü her türlü yerim" diyerek cevap verdi.

6 3 büyüklerin yabancı kuralıyla ilgili görüşleri 14 yabancı kuralında deneme süresi sezon sonunda bitiyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe sınır gelmesi gerektiğini belirtirken, G.Saray ise kuralın aynen devam etmesini istiyor.

7 Galatasaray'dan Trezeguet atağı Ocak ayı transfer döneminde Diagne'yi kadrosuna katan Galatasaray yönetimi, Kasımpaşa'nın bir diğer yıldızı Trezeguet'i de kadrosuna katmak istiyor.

8 Motor sesiyle maç anlatan spiker Venezuela ile Brezilya arasında oynanan U20 maçında ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın spikerinin, 50 metre top süren futbolcuyu motor sesi çıkararak anlatması izleyenleri güldürdü.

9 Quaresma'da son durum Suudi Arabistan takımlarıyla anlaşamayan Quaresma, maaşını ve bonservisini alabilirse Çin ya da ABD'ye gidecek.