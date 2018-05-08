Yıldırım Demirören'in ödediği tazminatlar

Beşiktaş'ta 8 yıl başkanlık yapan Yıldırım Demirören, 6 yıldır da Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yapıyor. Demiören başarılarından çok ödediği astronomik tazminatlarla hatırlanıyor.

TERİM VE DEL BOSQUE'YE YÜKLÜ TAZMİNAT

A Milli Takım'daki görevine son verilen Fatih Terim'in, "Haksız ve tek taraflı olarak iş akdinin fesih edildiği" gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine açtığı 3 milyon 500 bin euro tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, TFF'nin Fatih Terim'e toplam 9 milyon 324 bin TL erken fesih bedeli ödemesine hükmetti.

Yıldırım Demirören'in Beşiktaş'ta başkan olmasının ardından çalıştığı ilk antrenör olan ve İstanbul ekibinde sadece 23 maça çıktıktan sonra görevine son verilen Del Bosque için, siyah-beyazlı ekip 8,5 milyon euro tazminat ödemişti.

Demirören döneminde Beşiktaş'ta 2 sezon görev yapan Fransız Tigana ülkeden da ayrılırken tazminatını aldı. Beşiktaş, Fransız teknik adama 3 milyon euro ödeyerek görevine son vermişti.

Beşiktaş'ın bir başka tazminat ödediği isim Schuster olmuştu. Alman teknik adama da 1 milyon euro ödenmişti.

FERRARİ CAS'A GİTTİ, 8 MİLYON EURO KAZANDI

Beşiktaş tarihinin en büyük tazminatlarından birini Yıldırım Demirören yüzünden ödemek zorunda kaldı.

Beşiktaş'a 2009-2010 sezonu başında İtalya'nın Genoa takımından 4.5 milyon euro karşılığında transfer olan Ferrari, yıllığı 2.5 milyon euro olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Siyah-beyazlılarda iki sezonda toplam 46 maça çıkan Ferrari, 2011-2012 sezonu öncesi Beşiktaş'tan 8 aydır ücretini alamadığı sebebiyle sözleşmesini tek taraflı fesh etmiş ve CAS'a başvurmuştu. Buna karşılık Beşiktaş da Ferrari'ye karşı 8 milyon euroluk karşı dava açmış ancak CAS İtalyan futbolcuyu haklı bulmuştu.

Siyah-beyazlı ekip davayı kaybettiği için Ferrari'ye tazminat ödemek zorunda kalmıştı.