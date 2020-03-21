Koronavirüs salgını sonrası birçok ülkede hayat durma noktasına gelirken, sportif faaliyetler de askıya alındı.
Futbol dünyasının ünlü isimleri ise oluşturdukları #10toqueschallenge akımı ile sosyal medyadan "evde kalın" çağrısı yaptı.
Yıldız futbolcuların tuvalet kağıdı akımı - İZLE
DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER TUVALET KAĞIDI RULOSU SEKTİRDİ
Alex de Souza, Hagi, Felipe Melo, Messi, Falcao ve Luyindama gibi önemli isimlerin katıldığı #10toqueschallenge'ın amacı, tuvalet kağıdı rulosunu yere düşürmeden 10 kez sektirmek.