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Yıldız futbolcuların tuvalet kağıdı akımı

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs salgını nedeniyle kendini karantinaya alan yıldız futbolcular, vatandaşlara "evde kalın" demek için #10toqueschallenge akımı başlattı.

| Haber Merkezi
Yıldız futbolcuların tuvalet kağıdı akımı
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Koronavirüs salgını sonrası birçok ülkede hayat durma noktasına gelirken, sportif faaliyetler de askıya alındı.

Futbol dünyasının ünlü isimleri ise oluşturdukları #10toqueschallenge akımı ile sosyal medyadan "evde kalın" çağrısı yaptı.

Yıldız futbolcuların tuvalet kağıdı akımı - İZLE

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER TUVALET KAĞIDI RULOSU SEKTİRDİ

Alex de Souza, Hagi, Felipe Melo, Messi, Falcao ve Luyindama gibi önemli isimlerin katıldığı #10toqueschallenge'ın amacı, tuvalet kağıdı rulosunu yere düşürmeden 10 kez sektirmek.

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