Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar Judo Şampiyonası, Eskişehir'de başladı.

Yenikent Mahallesi'ndeki Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda başlayan şampiyonada 63 kentten 535'i erkek 371'i kadın 906 sporcu dereceye girmek için mücadele ediyor. Şampiyonanın açılış seremonisine Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, İl Jandarma Alay Komutan Vekili Yarbay Tolga Bektaş, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Mithat Mutu, diğer ilgililer ile sporcular ve aileleri katıldı.

Seremonide sporcular, jandarma teşkilatının 179. yıl dönümü dolayısıyla açılan bir pankartla yürüdü. Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, burada yaptığı konuşmada, Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gençlerin Türkiye'de judo sporunun geleceği olacağını vurgulayan Huysuz, "Şampiyonada 2024 ve 2028 Olimpiyatları'nda yarışacak kardeşlerimizi göreceğiz. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu şampiyonada milli takımımızda boy gösterecek sporcu kardeşlerimizi de seçeceğiz." diye konuştu.

Organizasyon, yarın düzenlenecek madalya töreniyle sona erecek.