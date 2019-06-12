Yılın en çok kazanan sporcusu Messi

Forbes deergisi, Haziran 2018 ile Haziran 2019 tarihleri arasındaki maaşlar, primler ve reklam gelirleri inceleyerek yılın en çok kazanan sporcular listesini oluşturdu.

MESSİ İLK KEZ LİSTENİN ZİRBVESİNDE

Yıldız isimlerin gelirleri, kulüplerin naklen yayın gelirlerine paralel bir artış gösterdi. 5 yıl önce en çok kazanan 100 sporcunun ortalama geliri 17.5 milyon dolar olurken, bu yıl rakam 25 milyon dolara çıktı.

30 yıldır hazırlanan Forbes'un en çok kazananlar listesinin zirvesinde 1990'dan bu yana 7 isim yer aldı. Bu sene ise birinci olan Lionel Messi, sıralamanın ilk sırasına çıkan 8. isim olmayı başardı. Messi böylece bu listede daha önce zirvede yer alan Ronaldo'yu da geride bırakmış oldu.

Kariyerinde ilk kez en çok kazanan isim olan Lionel Messi'yi bu yıl Ronaldo takip etti. Bu alanda en çok zirvede olan sporcu ise golfçü Tiger Woods oldu. Kariyeri son yıllarda sarsıntıya uğrayan Woods 12 kez listenin başında yer aldı.

MESUT ÖZİL 57'İNCİ SIRADA YER ALDI

25 ülkeden 10 branştan 100 ismin yer aldığı listedeki sporcuların gelirleri 4 milyar dolara ulaştı. Listede yer alan tek Türk olan Mesut Özil 57'nci oldu. Arsenalli oyuncunun geliri 30.2 milyon dolar olarak tespit edildi.

Liverpool'un geçen sezonu İngiltere Premier Ligi 2.'si ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasında pay sahibi olan Muhammed Salah ise listenin 98. sırasında yer aldı. Mısırlı oyuncunun kazancının 25.1 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Listeye girebilen tek kadın sporcu ise Serena Williams oldu. Birleşik Amerikalı tenisçi, 29.2 milyon dolarlık geliriyle 63. sırada yer aldı.

Listenin ilk 10 sırasında yer alan isimler:

1. Lionel Messi: 127 milyon dolar

2. Cristiano Ronaldo: 109 milyon dolar

3. Neymar: 105 milyon dolar

4. Canelo Alvarez: 94 milyon dolar

5. Roger Federer: 93.4 milyon dolar

6. Russell Wilson: 89.5 milyon dolar

7. Aaron Rodgers: 89.3 milyon dolar

8. LeBron James: 89 Milyon dolar

9. Stephen Curry: 79.8 milyon dolar

10. Kevin Durant: 65.4 milyon dolar