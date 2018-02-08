Ensonhaber.com'a dön

Yılın en iyi Belçikalısı Hazard

Chelsea'nin yıldızı Hazard, Manchester City'den Kevin de Bruyne ile Napoli'li Dries Mertens'i geçerek yurt dışında oynayan en iyi Belçikalı futbolcu seçildi.

Yorum Yap

Chelsea'den yapılan açıklamada, 27 yaşındaki hücum futbolcusu Hazard'ın, 2017 yılında ülkesi dışında top koşturan en iyi Belçikalı futbolcu seçildiği belirtildi.

Belçika futbolunda en iyilerin belirlendiği törende Hazard'ın, diğer İngiliz ekibi Manchester City'de oynayan yıldız futbolcu Kevin De Bruyne ve İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Dries Mertens'i geride bırakıp ödülü alması dikkati çekti.

Bu ödülü ilk kez kazanan Hazard, 2012'den beri oynadığı Chelsea'de 283 maça çıkıp 85 gole imza attı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM