Yılın en iyi Belçikalısı Hazard

Chelsea'den yapılan açıklamada, 27 yaşındaki hücum futbolcusu Hazard'ın, 2017 yılında ülkesi dışında top koşturan en iyi Belçikalı futbolcu seçildiği belirtildi.

Belçika futbolunda en iyilerin belirlendiği törende Hazard'ın, diğer İngiliz ekibi Manchester City'de oynayan yıldız futbolcu Kevin De Bruyne ve İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Dries Mertens'i geride bırakıp ödülü alması dikkati çekti.

Bu ödülü ilk kez kazanan Hazard, 2012'den beri oynadığı Chelsea'de 283 maça çıkıp 85 gole imza attı.