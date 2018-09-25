Yılın futbolcusu Modric oldu

FIFA tarafından 2018 yılının en iyilerinin belirlendiği gala töreni, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi.

EN İYİ KADIN YİNE MARTA

Real Madrid'in yıldızı Luka Modric, Yılın En İyi Erkek Futbolcusu, ABD'nin Orlando Pride takımında forma giyen Brezilyalı Marta da Yılın En İyi Kadın Futbolcusu seçildi.

Fransa Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fransız Didier Deschamps, geçen sezon Real Madrid'i çalıştıran Fransız Zinedine Zidane ve Hırvatistan Milli Takımı'nda görev yapan Bosna Hersekli Zlatko Dalic'in önünde erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi.







MESSİ VE RONALDO'NUN PARTNERİ MBAPPE

FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen Yılın 11'ine şu futbolcular seçildi:

Kaleci: David De Gea (Manchester United/İspanya)

Savunma: Dani Alves (PSG/Brezilya), Sergio Ramos (Real Madrid/İspanya), Raphael Varane (Real Madrid/Fransa), Marcelo (Real Madrid/Brezilya)

Orta saha: Eden Hazard (Chelsea/Belçika), Luka Modric (Real Madrid/Hırvatistan), N'Golo Kante (Chelsea/Fransa)

Forvet: Lionel Messi (Barcelona/Arjantin), Cristiano Ronaldo (Real Madrid-Juventus/Portekiz), Kylian Mbappe (PSG/Fransa)