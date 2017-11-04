Yıllardır futboldan uzak kalan Veli'den haber var

Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü eski performansını bulamayan Veli Kavlak, A2 takımı ile idmanlara çıkmaya devam ediyor.

Veli, son durumu ve kulüpteki geleceği hakkında Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Veli Kavlak'ın o açıklamaları:

ŞEONL HOCA'YLA BİR DİYALOĞUM OLMADI

"A2'de idmanlara çıkıyorum. Şu anda iyiyim. Bu sezon ve önümüzdeki sezon sözleşmem devam ediyor. Kulüpten bana profesyonel takımla idmanlara devam edeceksin derlerse ederim. Öyle bir durum söz konusu olmadı. Şenol Hoca'yla bir diyaloğum olmadı. Kulüpten bana menajerim aracalığıyla bilgiler geliyor. "

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Lig'de ve Avrupa'da iyi gidiyoruz. Ligde favori olduğumuzu düşünüyorum. Kötü futbol oynamıyoruz. Biz yenilsek bile futbolumuz iyi oluyor. Şampiyon olacağımızı düşünüyorum."

"İŞİMİ YAPIYORUM"

'Boyko, Aras ve sen profesyonel takımda yoksun neler söylemek istersin?' sorusu üzerine ise Kavlak şu yanıtı verdi:

"İster istemez düşünceler oluyor ama ben işime devam ediyorum. Buna fazla cevap veremem kulübün kararına saygı duyuyorum. Başkanımız Fikret Orman'la görüşmedim. Ben işimi yapıyorum, elimden gelen her şeyi yapıyorum. Daha yeni sakatlıktan çıktım, şu anda toparlanma sürecindeyim."