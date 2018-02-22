Yılmaz Vural 3'te 0 çekti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, kötü gidişata dur demek için koç kesmiş, kurban kesimine Kur'an-i Kerim ile katılan Aykut Demir dua okumuştu.

2018'e ve ikinci yarıya kötü başlayan ve seri mağlubiyetler alan Karadeniz ekibi takımın başına Yılmaz Vural'ı getirmişti.

Ancak Giresunspor, son olarak Elazığspor'la oynadığı mücadeleden de mağlup ayrıldı ve takımın galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

VURAL 3'TE 0 ÇEKTİ

Vural ise çıktığı üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı, kötü gidişata dur diyemedi.

Maçın ardından açıklama yapan tecrübeli teknik adam şunları söyledi: "İki eşit puana sahip takım. Kazanan çok şey kazanacaktı. Nitekim Elazığ kazandı onları kutluyorum. İkinci yarıya iyi başladılar. Bizde kayıplar silsilesi devam ediyor maalesef. İlk yarı çok önemli pozisyonlarımız var. 45+’da kalemizde gol gördük. İkinci devre oyun farklı konuma geldi. Yaptığımız oyuncu değişikleri sonuç vermedi ve eksik kaldık. Hakem karar yanlışı yaptıysa üzülürüm..."

"Sıkıntıdayız. İkinci devre maç kazanamayan takım konumundayız. Aşağısı çok daraldı. Gözüken o ki kimin play-offa kalacağı muamma. Aşağısı da karışık. Biz dikkatli olmak zorundayız. Zor bir deplasmana gideceğiz. Milli maç arasına kadar kayıpsız giren takımlar avantaj sağlarlar. İnşallah biz de puan toplayan takımlardan oluruz.”