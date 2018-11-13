Yılmaz Vural, Adana Demirspor'un başına geçti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Yılmaz Vural'la anlaştı.
12 maç sonunda 19 puanla 6. sırada yer alan Adana Demirspor, Hakan Kutlu'yla yollarını ayırdı. Adana ekibi tecrübeli hoca Yılmaz Vural'ı göreve getirdi.
Yılmaz Vural'ın ilk maçı milli aradan sonra 25 Kasım'da oynanacak Adana derbisi olacak.
YİNE ADANA DEMİRSOR'DA
Türkiye'nin birçok ilinde çalışan Vural, bir kez daha Adana Demirspor'un başına geçti.
Vural, daha önce Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Karabükspor, Giresunspor, Eskişehirspor'da görev yaptı.