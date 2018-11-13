Yılmaz Vural, Adana Demirspor'un başına geçti

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İtalyan basını, Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak'ı Milan, İnter ve Roma'nın takip ettiğini yazdı.

Sakatlığını gerekçe göstererek Porto ve Fenerbahçe maçlarında forma giymeyen Eren Derdiyok'un sonu Tolgay Ciğerci gibi olacak.

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz, devre arası takımdan ayrılacak. İstanbul takımlarıyla adı anılan milli golcü için favori ekip olarak Başakşehir görülüyor.

Bir süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Fernando ve Nagatomo, milli aranın ardından sahalara geri dönecek.

Cocu'nun ardından geçiçi olarak Koeman'ı göreve getiren Fenerbahçe'nin, talimatlarına göre TFF'ye 3 gün içinde bir teknik adam bildirmesi gerekiyor.

Koeman için son 3 gün

Sezon başında yaptırdığı transferlerin bir çoğu tutmasa da F.Bahöçe yönetimi Comolli'ye güveniyor. Fransız futbol adamı, Gustavo Henrique, Messias Junior ve Gabriel Costa'tan birini kadrosuna katacak.

Aylardır maaşını alamadığı için Beşiktaş'ı TFF'ye şikayet eden Tolgay Arslan, Sivasspor maçının devre arasında soyunma odasında yemek yerken yakalanınca kadro dışı bırakıldı.

Tolgay Arslan dürüm yedi kadro dışı kaldı

5-0'lık Malatyaspor yenilgisinin ardından bordo-mavili taraftarlarla kavga eden Onur Kıvrak, "Maçı sattı" diyenlere ateş püskürdü. Tecrübeli kaleci, Trabzonspor'dan ayrılacağının sinyallerini verdi.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana sakatlık belasından kurtulamayan Mehmet Ekici, Trabzonspor maçıyla yeniden sahalara dönmeyi hedefliyor.

Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Yılmaz Vural oldu.

1 Burak Yılmaz'ı isteyen takımlar Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz, devre arası takımdan ayrılacak. İstanbul takımlarıyla adı anılan milli golcü için favori ekip olarak Başakşehir görülüyor.

2 Tolgay Arslan dürüm yedi kadro dışı kaldı Aylardır maaşını alamadığı için Beşiktaş'ı TFF'ye şikayet eden Tolgay Arslan, Sivasspor maçının devre arasında soyunma odasında yemek yerken yakalanınca kadro dışı bırakıldı.

3 5 yaşındaki çocuk 4150 kere şınav çekti 5 yaşındaki minik sporcu Rahim Kuraev, 2 saat 45 dakika boyunca ara vermeden 4 bin 105 kere şınav çekerek rekor kırdı. Ancak resmi başvuru yapılmadığı için rekor geçerli sayılmadı.

4 Onur Kıvrak: Namusuma iftira attılar 5-0'lık Malatyaspor yenilgisinin ardından bordo-mavili taraftarlarla kavga eden Onur Kıvrak, "Maçı sattı" diyenlere ateş püskürdü. Tecrübeli kaleci, Trabzonspor'dan ayrılacağının sinyallerini verdi.

5 Koeman için son 3 gün Cocu'nun ardından geçiçi olarak Koeman'ı göreve getiren Fenerbahçe'nin, talimatlarına göre TFF'ye 3 gün içinde bir teknik adam bildirmesi gerekiyor.

6 Galatasaray'a sakatlardan iyi haber geldi Bir süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Fernando ve Nagatomo, milli aranın ardından sahalara geri dönecek.

7 Eren Derdiyok'un bileti kesildi Sakatlığını gerekçe göstererek Porto ve Fenerbahçe maçlarında forma giymeyen Eren Derdiyok'un sonu Tolgay Ciğerci gibi olacak.

8 Ozan'ı izleyen 3 İtalyan takımı İtalyan basını, Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak'ı Milan, İnter ve Roma'nın takip ettiğini yazdı.

9 Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici'den iyi haber Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana sakatlık belasından kurtulamayan Mehmet Ekici, Trabzonspor maçıyla yeniden sahalara dönmeyi hedefliyor.