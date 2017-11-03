Yılmaz Vural: Aziz Yıldırım'ı arıyorum açmıyor

İşte Yılmaz Vural´ın Ekşi Sözlük yazarlarına yaptığı çarpıcı açıklamalar:

İşte satırbaşları:

NAMAZ KILAN ADAM BU DEĞİL MİYDİ DEDİ

"Antep´teyim, sene 94. Beşiktaş´ı yenemezsek düşeceğiz. 2-1 öndeyiz, bitmek üzere, Kubilay boş kaleye kaçırdı takla attım. Çimleri söküp Kubilay´a attım. Ertesi gün sokakta yaşlı bir kadın ´Akşam namaz kılan adam bu değil miydi´ dedi. Pişman oldum."



"Basketbol antrenörü olsam Obradovic gibi olurdum herhalde. O da hırslı benim gibi, dayak falan var. Lisansım var üstelik."

AZİZ YILDIRIM TELEFONUMU AÇMIYOR

"Aziz Yıldırım´ı, teknik direktör pozisyonu boşken kaç kez arıyorsunuz?"

Yılmaz Vural: "Telefonumu açmıyor."





"En yakın arkadaşım Erman Toroğlu beni üç kere tribüne yolladı. Nazı bana geçiyordu galiba."



"98/99´da Trabzon´da başarılı bir sezon geçirdim, sonraki sezon 9. hafta FB bizi 2 puan geçti, görevime son verdiler. Sebebini bilmiyorum, bir kağıt getirdiler imzaladık. Trabzonlular çok severdi beni, gitmemi istememişlerdi."



