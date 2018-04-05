Yılmaz Vural Es Es ile anlaştı

1 Liverpool City'yi yarım saatte dağıttı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City'yi ağırlayan Liverpool, 31 dakikada bulduğu 3 golle büyük avantaj yakaladı. 3-0

2 Galatasaray'a Nagatomo müjdesi Devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak gelen Japon futbolcu Nagatomo'nun, sarı-kırmızılı takımda kalması için girişimlere şimdiden başladı.

3 İbrahimovic 100 milyon doları reddetti Manchester United'dan ayrılan ve LA Galaxy'ye transfer olan Ibrahimovi'in, Amerikan ekibi için Çin'den gelen 100 milyon dolarlık teklifi reddettiği öğrenildi.

4 Trabzonspor taraftarları FIFA önünde adalet nöbetinde Trabzonspor, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla, bordo-mavili bir grup taraftarın FIFA önünde adalet nöbetine başladığını ifade etti.

5 Bale, Ronaldo'nun röveşata golüne sevinmedi Real Madrid'in Galli futbolcusu Gareth Bale, Ronaldo'nun Juventus'a attığı harika gole sevinmeyen tek isim oldu.

6 Soldado: 21 puan toplarsak şampiyon olabiliriz Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Soldado, şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

7 Beşiktaş'ta sakat ve cezalı futbolcular Cumartesi günü sahasında Göztepe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'ta antrenmanda sakatlanan Gökhan Gönül'den kötü haber geldi.

8 Cüneyt Çakır'a tam not Juventus'un sahasında Real Madrid'e 3-0 yenildiği maçın ardından İtalyanlar Cüneyt Çakır'a tepki gösterse de, FIFA kokartlı hakemimiz başarılı bir maç yönetti.

9 Ronaldo'nun golüne İbrahimovic'in yorumu Futbol dünyası Ronaldo'nun Juventus'a attığı röveşata golünü konuşurken, İbrahimovic'ten yine aykırı bir ses gel. İsveçli yıldız, İngiltere'ye attığı golün daha iyi olduğunu ifade etti.