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Yılmaz Vural Es Es ile anlaştı

Eskişehirspor, Yücel İldiz'den boşalan Teknik Direktörlük görevine Yılmaz Vural'ı getirdi.

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Eskişehirspor ile Yılmaz Vural arasındaki anlaşmanın resmi açıklamasının bugün yapılması bekleniyor. Tecrübeli teknik adam Vural'ın sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı, ligin bitiminde takımın durumuna göre sözleşme uzatacağı öğrenildi.

KADERİ LİG SONUNDA BELLİ OLACAK

Ligin son maçında evinde Balıkesir’e 3-1 mağlıp olan ve düşme hattında bulunan Es-Es, bitime 5 hafta kala Vural’la anlaştı.

Yarın açıklanması beklenen anlaşmanın 5 maçlık olduğu ve takımın ligde kalması durumunda uzatılacağı öğrenildi.

31 puandaki Eskişehirspor, ligde 16. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlı ekibim bir üst sırasında yer alan Samsunspor’un puanı ise 33.

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