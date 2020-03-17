Yılmaz Vural: Futbolcular da insan

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında liglerin ertelenme durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, UEFA’nın yapacağı toplantıdan çıkacak kararın çok önemli olduğunu dile getirerek, “UEFA bugün toplanıyor. 55 UEFA ülkesi konferans yapacak ve buradan bir karar çıkacak. Bu yalnızca teknik direktörlerin değil, tüm Avrupa’nın ortak davranması gereken bir konu. Bu ligler Avrupa’yı ilgilendiriyor. Milli takımlar Avrupa’da yarışacak. Bu organizasyon oralara kadar gidiyor. UEFA ‘iptal edelim’ veya ‘seyircisiz devam edelim’ derse biz de kararları uygulayanlar olacağız. Kulüpler olarak bizi temsil eden kurulların kararlarına uymak durumundayız. Karar neyse tartışmadan uygulamak zorundayız” diye konuştu.

"FUTBOLCULAR DA İNSAN..."

Yılmaz Vural, oyuncu grubunun tedirgin olup olmadığına dair sorulan soruyu ise, “Teknik direktör olarak bu tür şeyler bizi zora sokuyor. Futbolcular da insan. Vatandaş ne düşünüyorsa onlar da o şekilde düşünüyor. Futbolcuların da evi var, ailesi var, çocukları var. Futbolcular da vatandaş. Bize ne derlerse onu uygulayacağız” şeklinde yanıtladı.