Yılmaz Vural, TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programına konuk oldu.

Deneyimli teknik adam Giresunspor'dan ayrılış sürecini anlattı.

OYUNCU GRUBU İSTEMEDİ

Giresunspor'un oyuncuların etkisi altında olduğunu söyleyen Vural "Ben aslında Spor Toto 1. Lig'de 13 takımdan teklif aldım. 'Gidelim dedik.' işe başlamış olduk. Bitiş de aniden oldu. Perşembe günü antrenman yaptık. Oyuncular toplantı yapmış ve bana geldiler, 'Oyuncu arkadaşlar sizinle devam etmek istemiyor.' dedi. Bunları söyleyenler de Caner ve Çağlar... Gençlerbirliği'nde de erken oldu. Bu işin raconu neyse öyle yapılması lazım." dedi.

Yılmaz Vural Giresun'dan nasıl gönderildiğini anlattı

SEVİYORUM KERATALARI

Futbolcuları sevdiğini belirten teknik adam "Adama görev veriyorsun ama taktik, disiplin diye bir şey yok. İşini yapacaksın yani. Seviyorum kerataları ama mecralarının dışına çıkıyorlar. Her şeyin içine girmeye çalışıyorlar." şeklinde konuştu.