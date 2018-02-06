Çalımbay: Bu oyunun karşılığı bu olmamalıydı

1 Yılmaz Vural Giresunspor'da Uzun süredir takım çalıştırmayan Yılmaz Vural, Metin Diyadin ile yollarını ayıran Giresunspor'la anlaşmaya vardı.

2 Cengiz Ünder: Totti gibi olmak istiyorum Hafta sonu oynanan Verona maçında attığı golle takımına galibiyeti getiren Cengiz Ünder, Roma efsanesi Totti gibi olmak istediğini söyledi.

3 Yönetimin Quaresma, Gökhan ve Atiba kararı Takımın çok yaşlandığını düşünen Beşiktaş yönetimi, 33 yaş üstü 3 futbolcunun yerine genç isimleri kadroya katmak için çalışmalara başladı.

4 Hasan Şaş, Sivas taraftarına küfretti Galatasaray'ın Sivasspor'a 2-1 yenildiği maçta sarı-kırmızılı ekibin yardımcı antrenörü Hasan Şaş, taraftarlara, "Satılmış p......" şeklinde küfretti.

5 Terim'in yeni Bruma'sı Paulinho olacak Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Vasco'dan Paulinho'nun alınmasını istedi.

6 Ligin en fazla isabetli orta açan sağ beki Sabri Sezon başında G.Saray'dan ayrılarak Göztepe'nin yolunu tutan Sabri Sarıoğlu, Mariano, Gökhan Gönül ve Caiçara gibi isimlerin olduğu ligde en fazla isabetli orta açan sağ bek oldu.

7 Beşiktaş'ın önünde zorlu bir fikstür var Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandıran Beşiktaş, 1 aylık süreçte oldukça zorlu maçlara çıkacak.

8 Fenerbahçe yarı finalde Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Giresunspor'u sahasında 2-1 mağlup etti ve yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

9 Galatasaray Eboue'ye kucak açtı Galatasaray Kulübü, son zamanlarda maddi olarak zor günler geçirdiğini sık sık dile getiren eski oyuncusu Eboue'ye sahip çıktı.