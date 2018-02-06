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Yılmaz Vural Giresunspor'da

Uzun süredir takım çalıştırmayan Yılmaz Vural, Metin Diyadin ile yollarını ayıran Giresunspor'la anlaşmaya vardı.

Yılmaz Vural Giresunspor'da
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Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Akın Çorap Giresunspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı. İstanbul’da Yılmaz Vural ile görüşen Başkan Mustafa Bozbağ, bugün öğlen saatlerinde anlaşma sağladıklarını duyurdu. 

41 YILLIK ÖZLEM

Teknik direktör Yılmaz Vural, geçen sezon play-off finalinde Eskişehirspor'u penaltılarla mağlup ederek Göztepe'yi 14 yıl sonra Süper Lig'e çıkarmayı başarmıştı.

Vural, sosyal medya hesaplarından, "41 yıllık özlemi gidermek üzere..." notuyla yaptığı paylaşımda Giresunspor'u Süper Lig'e çıkarmayı hedeflediğinin mesajını verdi.

27. TAKIMI OLDU

Giresunspor, Türkiye'nin birçok ilinde çalışan Vural'ın 27. takımı oldu.

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