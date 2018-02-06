Yılmaz Vural Giresunspor'da

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Akın Çorap Giresunspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı. İstanbul’da Yılmaz Vural ile görüşen Başkan Mustafa Bozbağ, bugün öğlen saatlerinde anlaşma sağladıklarını duyurdu.
41 YILLIK ÖZLEM
Teknik direktör Yılmaz Vural, geçen sezon play-off finalinde Eskişehirspor'u penaltılarla mağlup ederek Göztepe'yi 14 yıl sonra Süper Lig'e çıkarmayı başarmıştı.
Vural, sosyal medya hesaplarından, "41 yıllık özlemi gidermek üzere..." notuyla yaptığı paylaşımda Giresunspor'u Süper Lig'e çıkarmayı hedeflediğinin mesajını verdi.
27. TAKIMI OLDU
Giresunspor, Türkiye'nin birçok ilinde çalışan Vural'ın 27. takımı oldu.