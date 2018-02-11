Yılmaz Vural ilk maçını kaybetti

Spor Toto 1. Ligi'nin 21. haftasında Eskişehirspor ile Giresunpor, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldiler.
ES-ES 3 ATTI 3 ALDI
Küme düşme hattından kurtulmak adına kritik bir 3 puan alan Eskişehirspor'a galibiyeti getiren goller, 25. dakikada Dorukhan Tokoz, 63. dakikada Chico Ofoedu ve 75. dakikada Kaan Kanak attı.
Konuk takımda 86. dakikada Carioca'nın attığı gol ise skoru belirledi.
Son 4 maçında 3. yenilgisini alan Giresunspor, üst sıralardan uzaklaşırken 31 puanla 6. sırada yer aldı. Üst üste 2. galibiyetini alan Eskişehirspor ise 24 puanla 14. sıraya yükseldi.