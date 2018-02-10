Yılmaz Vural: İnananları mahcup etmeyeceğiz

Akın Çorap Giresunspor, Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında deplasmanda oynayacakları Eskişehirspor maçının hazırlıklarını İstanbul’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Burada İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan A.Ç. Giresunspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, yeşil-beyazlı takımla Spor Toto Süper Lig’e çıkmayı hedeflediklerini dile getirdi.

BİZE İNANANLARI MAHCUP ETMEYECEĞİZ

Giresun temsilcisinin çok talihsiz puan kayıpları yaşadığını vurgulayan 65 yaşındaki çalıştırıcı, “Fenerbahçe’ye karşı kazanmayı düşünerek oynasaydı kazanırdı. Çünkü çok farklı kadroyla çıkıldı. Yani şartlar takımı buraya getirdi. Giresunspor, hedefi kupa olan bir takım değil. Ama Alanyaspor ve Başakşehir galibiyetleri de durup dururken alınmış değil. Bir şeyler yaparsanız yenersiniz. Süper Lig kökenli oyuncularımızın olduğu bir kadromuz var. Ekonomik anlamda hiç sıkıntısı yok. Çok iyi yönetilen bir kulübün oyuncuları. Tabii onlara da bize de bu yönetimin verdiği imkanları değerlendirip bir üst lige çıkmak kalıyor. İstanbulspor maçını izledim ve Metin kardeşime çok üzüldüm. Hatta aradım konuştum da. Kaybedilmiş 1 puana üzülürken 3 puandan da oldun. 90+4’te bir degaj atıldı ve maç bitti. Bu futbolda var ve Giresunspor’un çok başına gelmiş. Umarım bizim başımıza gelmez. Sağ olsun Metin Diyadin ile de konuştuk, bilgiler verdi. Biz onun bıraktığı emaneti aldık, umarım hedeflenen yere gelinir. Tabii direkt çıkılır veya play-off olur bilemem ama iddialı insanlarız. Bu işi yapabiliriz diye buralarda olduk. İnananları mahcup etmeyeceğiz inşallah” şeklinde konuştu.