Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Samsunspor'la oynanan maça yine damga vuran isim oldu. 30'dan fazla takım çalıştıran, açıklamaları ve yaptıklarıyla gündem olan Vural, yine bir başka olayla gündeme geldi.

SEMİH GÜLER'İN BOĞAZINA YAPIŞTI

Geçmişte çalıştırdığı takımlarda bazı oyunculara saldıran Vural, bu kez de Eskişehirspor forması giyen Semih Güler'in boğazını sıktı.

Yılmaz Vural, kendi futbolcusunun boğazını sıktı

Eskişehirspor'un 42. dakika itibarıyle 3-0 önde götürdüğü karşılaşmada Eskişehirsporlu futbolcular ile Samsunsporlu futbolcular arasında gerginlik yaşandı ve maçın hakemi de futbolcuların arasına girerek tansiyonu düşürmeye çalıştı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Saha içerisindeki gerginliğin yatışmaması üzerine Eskişehirspor teknik direktörü Yılmaz Vural, yedek kulübesinde fırlayarak futbolcuların arasına girdi ve Eskişehirsporlu futbolcu Semih Güler'in boğazına yapıştı. Güler'i boğazından tutarak saha kenarına çıkartmaya çalışan Vural'ın bu hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)