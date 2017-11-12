Yılmaz Vural: Lucescu'da boncuk mu var

35 yılda, 33 kulüp değiştiren tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, millî takımın başına Rumen meslektaşının getirilmesinin hata olduğunu belirtti.

"LUCESCU GELDİ DE NE DEĞİŞTİ?"

Milli Takımımızın 2018 Dünya Kupası finallerini kaçırmasını sportif, idari, ekonomik ve tanıtım anlamında büyük kayıp olarak gören teknik adamın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Lucescu büyük kariyer ama geldi de ne değişti? Dünya Kupası için bir ümidimiz vardı, o da kayboldu. Hala ne bekleniyor, Lucescu'da boncuk mu var? Fatih Terim'in gönderilmesi de yakışıksız oldu. Terim kalsa, finallerine gidebilirdik. Maalesef Türkiye'de nerede bir alan açılsa gündeme ilk 'Lucescu' adı getiriliyor, bunu kabullenemiyorum."





MİLLİ HAVUZU KURUTTUK

"Türkiye gibi bir futbol ülkesinin, teknik adam seçiminde artık kendi vatandaşını ön planda tutması gerekir. Hele, 'millî' kavramının geçtiği yerde çareyi yabancıda arayıp, Türk antrenörlerin önünde olduğunu düşünmek saçmalık. Başarıları, Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli ile yaşadı bu ülke. Ben, 35 yıldır futbolun içindeyim söz hakkım var ama TFF için verecek bir oyum dahi yok, zihniyet arızalı, genel kurul yapısı yanlış. Kulüpler, federasyonu tehdit ediyor."