Yılmaz Vural: Sudan'dan teklif aldım

Türk futbolunun renkli isimlerinden biri olan Yılmaz Vural, Haber Türk'te ekranlara gelen Oylum Talu ile Burası Haftasonu programına konuk oldu. Vural, programda Sudan Milli Takımı'ndan teklif aldığını söyledi.

"KABUL EDERSEM SUDAN'I ÇALIŞTIRACAĞIM"

Yılmaz Vural, özel uçakla Suda'a gittiğini belirterek, "Bundan bir hafta önce bir iş adamı arkadaşımız beni Afrika'ya davet etti. Özel uçağıyla Sudan'a gittim. Orada Sudan Cumhurbaşkanı ile görüştüm, oturduk, 'Gel Sudan futbolunu kurtar' dediler. Maddi, manevi her türlü desteği veriyorlar." dedi.

Oylum Talu'nun 'Gidiyor musunuz hocam Sudan'a?' sorusuna ise, "Evet dersem Sudan Milli Takımı'na gidebilirim her an. Bilmiyorum, hayatta her şey olabilir ama futbol da her şey değil orada yaşam zor." dedi.

Yılmaz Vural: Gel Sudan futbolunu kurtar dediler - İZLE