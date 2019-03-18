Yılmaz Vural: TFF başkanlığına hazırım

Türkiye'nin en renkli karakterlerinden biri olan Yılmaz Vural, sempatik tavırlarıyla taraflı tarafsız birçok kesmin sevgisini kazanmış durumda.

Ülke sınırları için yaklaşık 30 farklı takımda teknik adamlık yapan Vural, 3 büyüklerden birini çalıştırma hayalini henüz gerçekleştiremedi. Deneyimli teknik adam bu kez de TFF başkanlığına talip olduğunu ifade etti.

"TEKLİF GELİRSE KABUL EDERİM"

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Vural, "Şenol Güneş hocama Milli Takımımızda başarılar diliyorum. İnşallah özlediğimiz milli heyecan tekrardan gelir. Milli Takımın problemi hoca ya da oyuncu sorunu değil, Milli Takımın problemi sistem problemi. Ülke futbolunda sistem değişmeli.

Yabancı sayısına yasak gelecek diyorlar, yasaklamakla ne çözülmüş? Biz neden oyuncu yetiştiremiyoruz? Şimdi 6+2+2 konuşuluyor, neden 6+2+2? Tribünde maçı izleyeceğiniz adama neden para ödeyeceksiniz? Bu arada ben de yabancı kuralına karşıyım ancak karşı olurken sunduğumuz tezlerin de elle görülür bir tarafı olmalı." ifadelerini kullandı.

Federasyon başkanlığı için hazır olduğunu belirten tecrübeli futbol adamı şöyle konuştu: "Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde çalışmış bir teknik direktör olarak TFF başkanlığı için bir talep gelirse göreve hazırım. Seve seve bu görevi yaparım. Teklifi kabul ederim, bu donanıma sahibim. Niye hazır olmayayım? Futbola adanmış bir hayatım var. 39 yıldır bu camiada her şeyi gördüm."