Yılmaz Vural üçte sıfır çekti

İç sahada İstanbulspor ile oynanan karşılaşma sonrasında teknik adam Metin Diyadin görevinden istifa etmiş ve ardından Giresunspor'da Yılmaz Vural dönemi başlamıştı.
Tecrübeli teknik karadeniz ekibiyle çıktığı ilk karşılaşmada Eskişehirspor'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu.
3 PUAN İÇİN KURBAN KESTİLER
Bu sonucun ardından kötü gidişe dur demek isteyen Giresunspor, tesislerde kurban kesti. Futbolcu Aykut Demir, Kuran-ı Kerim okudu ve takım halinde dua edildi.
Ancak Giresunspor bundan sonra çıktığı 2 maçı da kaybetti.
YILMAZ HOCA ÜÇTE SIFIR ÇEKTİ
Yılmaz Vural karadeniz ekibiyle çıktığı 3 maçta 3 mağlubiyet yaşadı. Girsunspor Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasından zirve yarışında olan Ümraniyespor'a konuk olacak.