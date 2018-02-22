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Yılmaz Vural üçte sıfır çekti

Kötü gidişata dur demek için kurban kestiren Yılmaz Vural, Giresunspor'la çıktığı 3 maçta galibiyetle tanışamadı.

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İç sahada İstanbulspor ile oynanan karşılaşma sonrasında teknik adam Metin Diyadin görevinden istifa etmiş ve ardından Giresunspor'da Yılmaz Vural dönemi başlamıştı.

Tecrübeli teknik karadeniz ekibiyle çıktığı ilk karşılaşmada Eskişehirspor'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

3 PUAN İÇİN KURBAN KESTİLER

Bu sonucun ardından kötü gidişe dur demek isteyen Giresunspor, tesislerde kurban kesti. Futbolcu Aykut Demir, Kuran-ı Kerim okudu ve takım halinde dua edildi.

Ancak Giresunspor bundan sonra çıktığı 2 maçı da kaybetti.

YILMAZ HOCA ÜÇTE SIFIR ÇEKTİ

Yılmaz Vural karadeniz ekibiyle çıktığı 3 maçta 3 mağlubiyet yaşadı.  Girsunspor Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasından zirve yarışında olan Ümraniyespor'a konuk olacak.

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