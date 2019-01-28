Yılmaz Vural: Volkan Şen'le anlaştık

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan Volkan Şen'i Adana'ya getirdiklerini açıkladı.

Deneyimli teknik adam, futbolcunun boşta kaldığı sürede iyi çalışmış olduğunu ve fiziksel açıdan fit durumda olduğunu belirtti.

SÜPER LİG'DE TUTUNAMADI

Fenerbahçe ve Trabzonspor'da tutunamayan, son olarak geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın'ın çalıştrıdığı Konyaspor'da forma giyen ve şu anda bonservisi elinde olan Volkan Şen, Sport Toto 1. Ligi'in yolunu tuttu.

VOLKAN ŞU ANDA BİZİMLE

Volkan'ın transferini, deneyili Teknik adam Yılmaz Vural duyurdu.

Transferi gündemde olan tecrübeli futbolcu Volkan Şen hakkında da konuşan Vural, şunları söyledi:

"Volkan kardeşim şu an burada ve bizimle. Transferi konusunda bazı pürüzler var. Eğer bunlar giderilirse ailemize katılacak. Evet uzun bir süre oynamadı. Ama iyi çalışmış ve fit durumda. Elinden gelen her şeyi yapmaya hazır. Kendisi de kulübe katkı vermek için gayet istekli."

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