Yılmaz Vural'lı Akhisar idmanlara başlıyor

Koronavirüs salgınıyla yapılan mücadele kapsamında maçların ertelenmesinin ardından Akhisarspor, yarın idmanlara başlama kararı aldı.

Atabarut Tesisleri'nden dışarı çıkmayan teknik direktör Yılmaz Vural'ın, bu kararı tartışmalara yol açtı.

"TESİSLERE KİMSE ALINMAYACAK"

Dış dünyaya kapılarını kapatacaklarını belirten deneyimli teknik adam, "Tesislere kimse girmeyecek. İzole bir şekilde antrenmanlarımızı yapacağız. Hijyen kurallarına çok dikkat edeceğiz. Sosyal mesafeyi de olabildiğince koruyacağız. Herkes kurallara uyacak. Kesinlikle ziyaretçi alınmayacak. Bu salgın kabusundan kurtulana kadar her tavsiyeyi yerine getireceğiz. Tedbirsiz hareket etmeyeceğiz." diye konuştu.

RİSK GRUBUNDA

Risk grubunda yer alan 67 yaşındaki teknik adamın bu kararı, futbolseverlerden tepki topladı.